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Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti, tüm belgeler eksiksiz ama...

18.10.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belgeleri tamamlanan ve bütün şartlar eksiksiz yerine getirilse de Schengen vizesi son zamanlarda bir türlü verilmiyor. Özellikle Almanya için yapılan başvurular 10. madde engeline takılıyor. Üstelik alınan ret yanıtı başka ülkelere başvuruları da etkiliyor.

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti, tüm belgeler eksiksiz ama...

Son zamanlarda Schengen vizesi için başvuru yapanların çoğu 10. maddeden ret cevabı alıyor. Özellikle bu yanıtı alanların en çoğu da Almanya Başkonsolosluğu'na başvuranlar oluyor.

10. MADDE'NİN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Ret cevabına gerekçe olarak gösterilen 10 madde ise planlanan kalışa ilişkin gerekçenin inandırıcı olmadığı ve seyahat amacının net olarak belirtilmediği anlamına geliyor.

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ŞİRKET SAHİPLERİ DE RET YANITI ALIYOR

Ancak 10. maddeden ret cevabı alanların içinde tüm belgelerini eksiksiz olarak tamamlamış; buradaki mal varlığını ve şirketlerini e dayanak olarak göstermiş kişiler de var.

Show haber'de yer alan habere göre; Schengen vizesi için başvuru yapan bir iş adamı "600 çalışanımız var şirketimizde. Her şeyimiz yasal. Tüm evraklarımız tamamken ret aldık" diye konuştu.

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BAŞKA ÜLKELERE BAŞVURULARI DA ETKİLİYOR

Öte yandan 10. maddeden alınan ret yanıtı başka ülkelere başvuruları da etkiliyor.

Vatandaşlar, söz konusu sorunun diplomatik olarak bir an önce çözülmesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vize Almanya Türkiye schengen vizesi
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