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  4. Eski kocası tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti! 2 gün dayanabildi...

Eski kocası tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti! 2 gün dayanabildi...

24.12.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Kocaeli’de meydana geldi. L.Y. isimli şahıs, evine gittiği eski eşi ve kocasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından silahına sarılan L.Y., eski eşi Esmanur B. ve kocası Sezer B.’ye kurşun yağdırdı. Yaralı Sezer B.'nin tedavisi sürerken, Esmanur B., 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Eski kocası tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti! 2 gün dayanabildi...

Olay, 22 Aralık Perşembe günü Körfez ilçesi Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, L.Y., eski karısının ikametine gelerek onunla ve yeni eşiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra L.Y., eski eşi Esmanur B. ve kocası Sezer B.’ye tabancayla defalarca ateş etti. Karı-koca kanlar içinde yere yığılırken L.Y. hızla evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çifti ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. L.Y. ise kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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2 gündür tedavisi devam eden Esmanur B.’nin yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenilirken, eşinin ise tedavisi sürüyor. (İHA)

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