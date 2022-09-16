Eski kocasının müstehcen fotoğraf sattığı hesabına abone olduğunu ifşa etti! “Nafaka ödemiyor ama..."

Müstehcen pozlarını satarak kısa sürede popüler olmayı başaran Kendra isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımda eski eşini ifşa etti. Boşanmasının sonrasında eski eşinin kendisi ve çocuğuna nafaka ödemediğini dile getiren Kendra, “Çocuğunuzun babası sadece yetişkin hesabınıza abone olduğunda ve size nafaka ödemediğinde...” notunu ekledi.

“ABONELİKLE NAKAFA ÖDÜYOR”

Kendra’nın paylaşımından sonra TikTok kullanıcıları gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı eski eşin nafaka ödemesi gerektiği konusunda hem fikir olurken diğer bir kısmı ise abonelikle nafakasını ödediğini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Ah bu erkekler! Gerçekten çok saçma” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Benzer bir durum yaşadım ve faturayı evine gönderdim” dedi.



