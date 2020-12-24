HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis

Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis

24.12.2020 14:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis

Bursa'da, sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin (38) evinde Onur Yılgün'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sadık Şahin (45) haksız tahrik indirimi uygulanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sadık Şahin, "Alev'le uzun süreli ilişkimiz vardı. Beni aldattı. Beş aydır görüşmediğimizi söylese de olaydan birkaç gün önce birlikteydik. Onunla hastaneye gitmiştik. Olay bunun üzerine gerçekleşti. Bana ilk saldıran Onur'du. Ben kendimi savundum." dedi.

Olay, geçen yıl temmuz ayında, Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eski manken Alev Ç., evinde Onur Yılgün ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, ikiliyi görünce sinirlendi. Şahin ile Yılgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sadık Şahin, Onur Yılgün'ü göğsünden bıçakladı. Yılgün, kanlar içinde kalırken, Şahin, beraberine Alev Ç.'yi alıp, kaçtı. Yılgün, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp, yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgün, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

3af0f20acc13fdbfd0202f8eadc55169

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgün'ün arkadaşı İsa Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Ç. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Sadık Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alev Ç. de mahkemeden serbest kaldı.

d7663f2940ad69e81f68d8bab013eb2b

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan, 3 çocuk babası Sadık Şahin'in yargılanmasına devam edildi. Sadık Şahin, duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı.

df2a4f4b8c97ece3b452cf3a8ac68004

'ALDATILDIM'

Karar öncesi son sözleri sorulan Sadık Şahin, "Alev'le uzun süreli ilişkimiz vardı. Beni aldattı. Beş aydır görüşmediğimizi söylese de olaydan birkaç gün önce birlikteydik. Onunla hastaneye gitmiştik. Olay bunun üzerine gerçekleşti. Bana ilk saldıran Onur'du. Ben kendimi savundum. Alev’in beni aldatmasını hala kendime yediremiyorum" dedi.

da7b41d7dba084539c5d9b6e1114c127

18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sadık Şahin’i önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, olayda saldırıyı ilk kimin yaptığının belirlenememesi nedeniyle haksız tahrik ile 18 yıla düşürdü. Mahkeme, sanığın tutukluk halinin devamına karar verildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldıŞaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Hayati uyarı: Hemen vazgeçin

Hayati uyarı: Hemen vazgeçin

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Kapalıçarşı'da şebeke borusu patladı, dükkanları su bastı

Kapalıçarşı'da hareketlilik! Ürünler için seferber oldular

Koronadan ölen adamın karısına yazdığı mektup yürek burktu

Koronadan ölen adamın karısına yazdığı mektup yürek burktu

Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi

Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı

Üsküdar'da dehşet! Yaralı kadınlar sokağa çıkıp yardım istedi

Üsküdar'da dehşet! Yaralı kadınlar sokağa çıkıp yardım istedi

Kan donduran olay! 16 yaşındaki Ahmet'i etli ekmek siparişi verip öldürmüşler

Kan donduran plan! Etli ekmek siparişi verip öldürmüşler

15 yıllık cinayet davasında sır perdesi aralandı! 'Eski kocam, Filiz'i öldürdüğünü itiraf etti'

15 yıllık cinayet davasında sır perdesi aralandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.