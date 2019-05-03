MAGAZİN

Eski sevgiliden iddialı poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

2016'da Justin Bieber ile çıplak halde yakalandıktan sonra bir gecede sansasyon yaratan Sahara Ray'den iddialı poz!

Justin Bieber'ın eski sevgilisi Sahara Ray, yine sosyal medyanın gündeminde. Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sahara Ray, seksi paylaşımıyla dünya gündeminde!

Sahara Ray

Sahara Ray, aradan üç yıl geçmesine rağmen, Justin Bieber'la yakanlandığı görüntüler ile anılıyor.
Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken genç model, bu defa paylaştığı video ile adından söz ettirdi.
Dün yayınladığı videoda, 26 yaşındaki model banyoda siyah G-string ve tişörtüyle kameralara poz verdi.
Sahara, tek omuz üzerinden seksi bir bakış atarken, fit vücuduyla dikkat çekti.
2015 yılında verdiği bir röportajda genç model, içinde en rahat hissettiği giysinin mayo olduğunu açıklamıştı.
En mutlu yerin okyanus kenarı olduğunu söyleyen Sahara, Kaliforniya ve Hawaii sahillerinde büyüdü.
Sahara ayrıca, fotoğraf çekmenin en sevdiği eğlencelerden biri olduğunu da ortaya koydu.
Hobilerini listeleyen Sahara, 'Fotoğraf çekmek ve doğada mümkün olduğu kadar fazla zaman geçirmek.' dedi.
Anahtar Kelimeler:
justin bieber sahara ray

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kibariye'nin kızının düğün fotoğrafına olay yorum!

Kibariye'nin kızının düğün fotoğrafına olay yorum!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Diğer Haberler
Blake Lively, Ryan Reynolds evliliğinden üçüncü çocuğuna hamile

Dünyanın en beğenilen çiftinden müjdeli haber!

Cardi B'nin çıplak videosu olay yarattı!

Cardi B'nin çıplak videosu olay yarattı!

Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım

Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım

'Oyuncu bozuntusu' deyip Gonca Vuslateri'nin yaptıklarını ifşa etti

'Oyuncu bozuntusu' deyip Gonca Vuslateri'nin yaptıklarını ifşa etti

Hale Soygazi'nin açtığı davada DNA kararı

'Çocuğunu terk etti' denmişti! DNA kararı...

Peter Mayhew hayatını kaybetti

Star Wars'ın efsane ismi hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.