Eski sevgiliden iddialı poz!

Justin Bieber'ın eski sevgilisi Sahara Ray, yine sosyal medyanın gündeminde. Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sahara Ray, seksi paylaşımıyla dünya gündeminde!

Sahara Ray

Sahara Ray, aradan üç yıl geçmesine rağmen, Justin Bieber'la yakanlandığı görüntüler ile anılıyor.

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken genç model, bu defa paylaştığı video ile adından söz ettirdi.

Dün yayınladığı videoda, 26 yaşındaki model banyoda siyah G-string ve tişörtüyle kameralara poz verdi.

Sahara, tek omuz üzerinden seksi bir bakış atarken, fit vücuduyla dikkat çekti.

2015 yılında verdiği bir röportajda genç model, içinde en rahat hissettiği giysinin mayo olduğunu açıklamıştı.

En mutlu yerin okyanus kenarı olduğunu söyleyen Sahara, Kaliforniya ve Hawaii sahillerinde büyüdü.

Sahara ayrıca, fotoğraf çekmenin en sevdiği eğlencelerden biri olduğunu da ortaya koydu.