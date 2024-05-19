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Kreşte öğretmen dehşeti! Görüntüler ortaya çıktı, sosyal medya ayağa kalktı

19.05.2024 13:20
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Antalya'nın Finike ilçesindeki bir özel kreşte, kreşin sahibi ve öğretmeni Özlem Ünal, 1'i kız 2 çocuğu darbetti. Ünal'ın çocukları darbettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırırken, Ünal soruşturma kapsamında tutuklandı. İşte detaylar...

Kreşte öğretmen dehşeti! Görüntüler ortaya çıktı, sosyal medya ayağa kalktı

Finike'deki özel kreşe 14 Mayıs'ta giden polis memuru C.A., kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Hastaneden darp raporu alan C.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası kreşe giden ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını almak istedi ancak kreş yönetimi kamera kayıt cihazının bir kişi tarafından alındığını ve tamirde olduğunu söyledi. Çalışanların ifadesini alan polis, araştırmalara rağmen kamera kayıt cihazına ulaşamadı.

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GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA

18 Mayıs'ta sosyal medyada, 27 Ekim 2023 tarihine ait bir güvenlik kamera görüntüsü paylaşıldı. Görüntülerde; 1'i kız 2 çocuğun sınıfta kreşin sahibi ve öğretmeni Özlem Ünal tarafından darbedildiği anlar yer aldı.

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Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Kreşe giden polis ekipleri, dün Özlem Ünal'ı gözaltına aldı. Gece geç saatlere kadar süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

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ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından geçen yıldan bu yana çocuklarının darbedildiğinden şüphelenen ancak herhangi bir kamera görüntüsü veya başka bir emareye ulaşamadığı belirlenen bazı ailelerin de şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Aileler gece geç saatlere kadar adliye önünde bekleyerek, süreci takip etti. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kreşteki darp iddiasına ilişkin soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Öğretmen kreş
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