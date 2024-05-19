HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rezaletin şebekesini kurmuşlar: Reşit olmayan çıplak çocuk fotoğraflarını geçim kapısı yaptılar

Rezaletin şebekesini kurmuşlar: Reşit olmayan çıplak çocuk fotoğraflarını geçim kapısı yaptılar

19.05.2024 13:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da müstehcen fotoğraflarla dolandırıcılık rezaleti yaşandı. Şüpheliler sosyal medyadan tanıştığı kişilere reşit olmayan kızlarına ait olduğunu söyledikleri fotoğraflar atıp onlarca kişiyi dolandırdı. Aralarında kadınların da olduğu 35 işi yakalandı.

Rezaletin şebekesini kurmuşlar: Reşit olmayan çıplak çocuk fotoğraflarını geçim kapısı yaptılar

Sosyal medyadan tanıştığı kişilerle konuşup konuyu cinselliğe getiren şebeke üyeleri sonra reşit olmayan kızlara ait olduğunu öne sürdükleri çıplaklık içeren fotoğraflar yolluyordu. Daha sonra ise yine şebekeden bir başkası, fotoğraftaki kızın babası olduğunu iddia edip "Kızım reşit değil, sana dava açacağım" diyerek gözdağı veriyordu. Sözde avukatların da dahil olduğu süreçte 32 kişi 1 milyon 500 bin lira dolandırıldı. Foyaları ortaya çıkan şebeke üyeleri yakalandı.

203266_ADANA-MERKEZLI-4-ILDE-SOSYAL-MEDYA-UZER

KADIN ÜYELER ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERİYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 ayrı şebekeye yönelik çalışma başlattı. Şebekelerden birinin kadın üyelerinin, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle sohbet edip, bir süre sonra konuyu cinselliğe getirdiği ve çıplak fotoğraflarını gönderdiği belirlendi.

203267_ADANA-MERKEZLI-4-ILDE-SOSYAL-MEDYA-UZER

"BEN BABASIYIM" DİYE ORTAYA ÇIKIP TEHDİT ETTİLER

Daha sonra şebeke üyelerinden bir kişinin, fotoğraftaki kızın babası olduğunu iddia ederek, “Kızım reşit değil, sana cinsel istismar nedeniyle dava açacağım” diyerek tehdit ettiği saptandı.

203268_ADANA-MERKEZLI-4-ILDE-SOSYAL-MEDYA-UZER

KENDİNİ AVUKAT OLARAK TANITANLAR DEVREYE GİRDİ

Ardından kendini ailenin avukatı olarak tanıtan başka bir şebeke üyesinin ise “Yanlışa düştüğünüze inanıyoruz ancak dava ve mağdur kızın psikolojik destek masrafları var. Bunları gönderirseniz, dava açmayacağız” diyerek, çeşitli miktarlarda para aldığı belirtildi. Şebekenin bu yöntemle 32 kişiyi yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

203269_ADANA-MERKEZLI-4-ILDE-SOSYAL-MEDYA-UZER

BU DA TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞEBEKESİ

Polis, diğer şebekenin ise elektronik ürün satma vaadiyle telefon üzerinden irtibata geçtiği 15 kişiden 1 milyon 500 bin lira alıp, ürünleri göndermediğini belirledi. Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, Adana merkezli İstanbul, Mersin ve Bilecik’te belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 35 şüpheli gözaltına alındı.

203270_ADANA-MERKEZLI-4-ILDE-SOSYAL-MEDYA-UZER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartı, 3’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

203272_ADANA-MERKEZLI-4-ILDE-SOSYAL-MEDYA-UZER

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildiSuriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
4 kişinin yaralandığı kazada sürücü 257 promil alkollü çıktı4 kişinin yaralandığı kazada sürücü 257 promil alkollü çıktı
Gürültü kavgası! Satır ve bıçakla karşı tarafın üstüne gittiGürültü kavgası! Satır ve bıçakla karşı tarafın üstüne gitti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık Fotoğraf müstehcen
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek'ten talimat! Taşra teşkilatlarına tasarruf ayarı

Bakan Şimşek'ten talimat! Taşra teşkilatlarına tasarruf ayarı

Reşit olmayan çıplak çocuk fotoğraflarını geçim kapısı yaptılar

Reşit olmayan çıplak çocuk fotoğraflarını geçim kapısı yaptılar

Bankalardan sıfır faizli kredi yarışı: İşte vade sayısı ve kredi miktarları...

Bankalardan sıfır faizli kredi yarışı: İşte vade sayısı ve kredi miktarları...

Kreşte dehşet! Görüntüler ortaya çıktı, sosyal medya ayağa kalktı

Kreşte dehşet! Görüntüler ortaya çıktı, sosyal medya ayağa kalktı

Türkiye'nin konuştuğu özel hastanede skandal iddia

Türkiye'nin konuştuğu özel hastanede skandal iddia

Çoban tarafından tesadüfen bulundu! Ziyaretçi akınına uğruyor

Çoban tarafından tesadüfen bulundu! Ziyaretçi akınına uğruyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.