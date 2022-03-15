Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Abbie Chatfield, Ukrayna çıkışıyla gündem yarattı! “Biraz erdem sinyali..”

Sosyal medya fenomeni Abbie Chatfield, Ukrayna çıkışıyla gündem yarattı! “Biraz erdem sinyali..”

15.03.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı seksi paylaşımları nedeniyle fenomen isim Abbie Chatfield, geçtiğimiz günlerde Instagram’ın kendisine sansür uyguladığını dile getirmişti. Fenomen ismin bu sefer hedefinde ise Ukrayna savaşını pazarlama taktiği olarak kullanan diğer sosyal medya fenomenleri yerini aldı. Abbie Chatfield, markalarını pazarlamak için trajedi kullandığını düşündüğü etkileyicilere ateş püskürdü.

Sosyal medya fenomeni Abbie Chatfield, Ukrayna çıkışıyla gündem yarattı! “Biraz erdem sinyali..”

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine geçen Chatfield, sert açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyadaki bazı paylaşımların iyi niyetli olmadığını savunan Chatfield, son dönemde fark ettiği bir noktadan bahsetti. It's A Lot adlı podcast'inde konuşan Chatfield, bazı markaların, Avustralya'daki son seller veya Ukrayna'daki savaş sırasında acı çekenlere kazançlarının bir kısmını bağışlayabilmeleri için takipçilerini ürün satın almaya teşvik ettiğini fark ettiğini söyledi.

Havan topunu atarken “Allahu Ekber” diye bağıran Ukraynalı asker olay oldu: Böyle daha iyi vuruyorHavan topunu atarken “Allahu Ekber” diye bağıran Ukraynalı asker olay oldu: Böyle daha iyi vuruyor

“BU ŞEKİLDE İNSANLARA YARDIM EDEBİLİR MİYİZ?”

1

Sosyal medyanın güncel olaylara karşı ani reaksiyonlar gösterdiğini dile getiren Chatfield, “Bir markanın Ukrayna'da işleri daha iyi hale getirmek için her siparişte ücretsiz bir çift küpeye daha sahip olabileceğimizi söyleyen bir kampanya yürüttüğünü gördüm. Bu şekilde Ukrayna'daki insanlara yardım edecek mi?” sorusunu yöneltti.

kapak sosyal medya3

Gelirinin sadece bir kısmını mağduriyet yaşayan insanlar için bağışlayacağını söyleyen markalara güvenmediğini ifade eden Chatfield, “Satışlardan elde edilen gelirin bir kısmının bağışlanması bana samimi gelmiyor. Bunun bir pazarlama planı olduğunu düşünüyoru. Biraz erdem sinyali görmek insanlık adına güzel olabilir. Gelirinin tamamını sınırlı bir süre için hayır kurumlarınabağışlayan markaları ve fenomenleri tebrik etmem gerekiyor” dedi.

Sosyal medyada fotoğrafları sansürlenen fenomen Abbie Chatfield, son paylaşımıyla olay yarattıSosyal medyada fotoğrafları sansürlenen fenomen Abbie Chatfield, son paylaşımıyla olay yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştıFazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı
Cinsel ilişki sırasında öldürdü! Kasım Süleymani detayı...Cinsel ilişki sırasında öldürdü! Kasım Süleymani detayı...
Hasta annesine ilaç almaya gidiyordu! Resmen katledildiHasta annesine ilaç almaya gidiyordu! Resmen katledildi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

GZT Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından

GZT Giresunspor-Gaziantep FK maçının ardından

Mersin'de eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldürüldü

Mersin'de eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldürüldü

Tunceli'de bir grup dağcı vefat eden öğretim görevlisi için Zel Dağı'na tırmandı

Tunceli'de bir grup dağcı vefat eden öğretim görevlisi için Zel Dağı'na tırmandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.