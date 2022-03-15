Sosyal medya fenomeni Abbie Chatfield, Ukrayna çıkışıyla gündem yarattı! “Biraz erdem sinyali..”

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine geçen Chatfield, sert açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyadaki bazı paylaşımların iyi niyetli olmadığını savunan Chatfield, son dönemde fark ettiği bir noktadan bahsetti. It's A Lot adlı podcast'inde konuşan Chatfield, bazı markaların, Avustralya'daki son seller veya Ukrayna'daki savaş sırasında acı çekenlere kazançlarının bir kısmını bağışlayabilmeleri için takipçilerini ürün satın almaya teşvik ettiğini fark ettiğini söyledi.

“BU ŞEKİLDE İNSANLARA YARDIM EDEBİLİR MİYİZ?”

Sosyal medyanın güncel olaylara karşı ani reaksiyonlar gösterdiğini dile getiren Chatfield, “Bir markanın Ukrayna'da işleri daha iyi hale getirmek için her siparişte ücretsiz bir çift küpeye daha sahip olabileceğimizi söyleyen bir kampanya yürüttüğünü gördüm. Bu şekilde Ukrayna'daki insanlara yardım edecek mi?” sorusunu yöneltti.

Gelirinin sadece bir kısmını mağduriyet yaşayan insanlar için bağışlayacağını söyleyen markalara güvenmediğini ifade eden Chatfield, “Satışlardan elde edilen gelirin bir kısmının bağışlanması bana samimi gelmiyor. Bunun bir pazarlama planı olduğunu düşünüyoru. Biraz erdem sinyali görmek insanlık adına güzel olabilir. Gelirinin tamamını sınırlı bir süre için hayır kurumlarınabağışlayan markaları ve fenomenleri tebrik etmem gerekiyor” dedi.



