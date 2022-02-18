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Sosyal medyada fotoğrafları sansürlenen fenomen Abbie Chatfield, son paylaşımıyla olay yarattı

18.02.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Batchelor ve I'm A Celebrity adlı televizyon programları sayesinde tanınan Abbie Chatfield, sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Instagram’da yaklaşık 372 bin takipçisi bulunan fenomen isim, sosyal medyanın cinsiyetçi kalıplarını eleştirerek fotoğraflarının sansürlenmesinden şikayet etti. Sosyal medya fenomeni sansürleri protesto etmek için tamamen çıplak bir pozunu paylaştı.

Sosyal medyada fotoğrafları sansürlenen fenomen Abbie Chatfield, son paylaşımıyla olay yarattı

Sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan Abbie Chatfield, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada yaratılan cinsiyetçi tabuların yıkılması gerektiğini savunan ünlü isim, Instagram’ın kendi fotoğraflarına uyguladığı sansürden şikayet etti. Sosyal medyanın sansür uygulamasını protesto etmek isteyen Chatfield, plajda üstsüz bir şekilde güneşlendiği anlardan bir kara paylaşarak “Göğüs uçlarına özgürlük istiyorum” notunu ekledi.

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“CİNSELLEŞTİRİLMESİNE GEREK YOK”

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Sosyal medyanın topluluk kuralları gereğince cinselliğe yönelik olarak yapılan paylaşımlar direkt olarak engelleniyor. Instagram katı çıplaklık yasağı politikasıyla biliniyor ve kullanıcılarına bu konuda çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Abbie Chatfield de yaptığı bir paylaşımın sonrasında sansür engeline takıldı.

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Fotoğrafının sansürlenmesinden sonra tamamen çıplak bir şekilde paylaşım yapan Chatfield, “Erkekler için sunulan bu ayrıcalık kadınlara da yapılmalı. IG lüften göğüs uçlarına izin verir misin? Bu durumdan bıktım. Göğüs uçlarına özgürlük istiyorum” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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