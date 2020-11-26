Eski sevgilisinden para almak isteyen kadının yaptığı 'pes' dedirtti

Sultanbeyli'de esnaf olan Eyüp B., kız arkadaşı olan Öznur T.'den bir süre önce ayrıldı. Ayrıldıktan sonra Öznur T. eski erkek arkadaşından para alabilmek için "Dayı" lakaplı Y.K. ile anlaştı. Y.K. farklı numaralardan Eyüp B.'yi arayarak ve mesaj atarak para alabilmek için ölümle tehdit etmeye başladı. Ardından 8 kasım Pazar günü Eyüp B.'ye ait iş yeri kurşunlandı.

PARA ALMAYA GİTTİLER

Geçtiğimiz cuma günü çete üyeleri Eyüp B. ve ortağı Y.B.'den para almak için iş yerine gittiler. Durumdan haberdar olan polis ekipleri iş yeri ve çevresinden önlem alarak şüphelileri takibe aldı. Çete üyeleri iş yerine girerek Eyüp B. ve ortağını gün içinde para almak için tehdit ettikleri belirlendi. Harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerinden içeri giren Ö.T. (36) ve beraberindeki D.D (39) 'yi gözaltına aldı. Bu sırada iş yeri çevresinde araçlarında gözcülük yapan M.S.A. (43), Y.A. (43) ve M.İ. (30) isimli şüpheliler de polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.