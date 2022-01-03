MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etmekten yargılanan Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı! "Öykü'nün evine yardım istemek için gittim"

Eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etmekten yargılanan Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı! "Öykü'nün evine yardım istemek için gittim"

03.01.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’yu evinin önünde darp ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Akman, ifadesinde Uslu’nun evine taksi için yardım istemek amacıyla gittiğini, ardından Uslu’nun arkadaşıyla aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyledi.

Şarkıcı Çağatay Akman, iddialara göre geçtiğimiz aylarda Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayanmış ve kapıya inen Uslu'yu darp etmişti. Gözaltına alınan Akman, hâkimlikçe serbest bırakılmıştı.

640xauto

Uslu, mahkemeye başvurarak koruma kararı talebinde bulundu. Mahkeme, Akman'ın Uslu'ya karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikamet ettiği binaya yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp ettiŞarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti

ADLİ KONTROL UYGULAMASINA DEVAM

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Akman, olay günü Cihangir'de bir mekânda oturduktan sonra Beşiktaş'a gittiğini, burada çevirdiği taksiyle Zeytinburnu'na gitmek istediğini ancak taksinin götürmediğini anlattı.

640xauto (2)

Bunun üzerine yardım istemek için Uslu'nun ikametine gittiğini söyleyen Akman, burada Uslu ve arkadaşıyla tartıştıklarını, hakarete uğradığını anlattı. Temmuz ayından beri adli kontrol şartı uygulanan Akman, bu durumun kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren hâkimlik, adli kontrol uygulamasının devam etmesine karar verdi.

640xauto (1)

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Öykü Uslu, kavga sırasında bir arkadaşını arayıp kendisini kurtarması için yardım istedi. Olay yerine gelen Furkan A. ile Akman arasındaki tartışma arbedeye döndü. Furkan A., ifadesinde Akman'ın kendisine "Seni öldüreceğim" dediğini anlattı.

640xauto (3)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekoltesi beğenilmedi! Yorum yağdıGöğüs dekoltesi beğenilmedi! Yorum yağdı
Son haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyorSon haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor
Nusret Gökçe'nin kardeşine şantaj şoku! Önce para istedi, sonra da... Nusret Gökçe'nin kardeşine şantaj şoku! Önce para istedi, sonra da...
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Akman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

RTÜK harekete geçti! Sıra dışı kostümleri tartışma yarattı

RTÜK harekete geçti! Sıra dışı kostümleri tartışma yarattı

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.