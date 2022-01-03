Eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etmekten yargılanan Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı! "Öykü'nün evine yardım istemek için gittim"

Şarkıcı Çağatay Akman, iddialara göre geçtiğimiz aylarda Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayanmış ve kapıya inen Uslu'yu darp etmişti. Gözaltına alınan Akman, hâkimlikçe serbest bırakılmıştı.

Uslu, mahkemeye başvurarak koruma kararı talebinde bulundu. Mahkeme, Akman'ın Uslu'ya karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikamet ettiği binaya yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

ADLİ KONTROL UYGULAMASINA DEVAM

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Akman, olay günü Cihangir'de bir mekânda oturduktan sonra Beşiktaş'a gittiğini, burada çevirdiği taksiyle Zeytinburnu'na gitmek istediğini ancak taksinin götürmediğini anlattı.

Bunun üzerine yardım istemek için Uslu'nun ikametine gittiğini söyleyen Akman, burada Uslu ve arkadaşıyla tartıştıklarını, hakarete uğradığını anlattı. Temmuz ayından beri adli kontrol şartı uygulanan Akman, bu durumun kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren hâkimlik, adli kontrol uygulamasının devam etmesine karar verdi.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Öykü Uslu, kavga sırasında bir arkadaşını arayıp kendisini kurtarması için yardım istedi. Olay yerine gelen Furkan A. ile Akman arasındaki tartışma arbedeye döndü. Furkan A., ifadesinde Akman'ın kendisine "Seni öldüreceğim" dediğini anlattı.



