Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı

Survivor'daki performansıyla tanınan eski voleybolcu Duygu Bal, Sarıyer'de Poddle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki başı boş 5 köpeğin saldırısına uğradı. Olaydan yara alarak kurtulan Bal, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"KUDUZ AŞISI OLUYORUM, KÖPEĞİMİN PSİKOLOJİSİ ÇOK KÖTÜ"

Takvim'e özel açıklama yapan Duygu Bal, "Korkunç bir facia yaşadım. Hem de sokağımda beslediğim köpeklerin saldırısına uğradım. 5 köpek sinsice bize saldırdı. Minik köpeğimi tasmasından çekerek kucağıma alınca korkuyla benim burnumu ısırdı. Onu kucağıma almasam diri diri yiyeceklerdi. O sırada köpeklerden bir tanesi elimi ısırdı. Koştuk bir apartmanın kapısı açıktı. Kendimi içeri attım. Burnum kanıyordu. Oradakiler yardım etti. Şu an kuduz aşısı oluyorum. Köpeğimin yaralarını tedavi ediyoruz. Psikolojisi çok kötü" dedi.

"GEREKİRSE BELEDİYENİN ÖNÜNDE YATARIM"

Tek isteğinin sokaktaki başı boş köpeklerin alınması olduğunu söyleyen Bal, sözlerine şöyle devam etti: "Gerekirse Sarıyer Belediyesi'nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum. Belediye bu kadar sorumsuz olamaz. Aynı yerde başka küçük bir köpeği öldürmüşler. Ben uzun boylu ve sporcu olmanın ne işe yaradığını o an gördüm. Kısa boylu ya da biraz güçsüz biri olsam asla kurtaramazdım kendimi."





