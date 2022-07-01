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Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinisiyle alışverişe çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

01.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin futbol efsanelerinden biri olarak kabul edilen Alan Shearer'ın kızı Hollie, Yunan adalarındaki tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle başlıyor. Kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başaran Hollie, son olarak bikinisiyle alışverişe çıktığı anları paylaştı.

Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie, bikinisiyle alışverişe çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İngiltere’nin futbol camiasında adını kabul ettiren isimlerinden Alan Shearer’ın kızı Hollie, sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyurmayı başardı. Instagram hesabından cesur pozlarını yayınlayan Hollie, Yunan adalarındaki tatilinden yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinden tam not aldı. Açık yeşil bikini üstü, kot şortu ve güneş gözlükleriyle alışveriş yaptığı sırada dondurmasını yiyen Hollie’nin gönderisi kısa beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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GEMMA OWEN’E GÖNDERME YAPTILAR

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Hollie’nin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarına İngiltere’nin popüler evlilik programlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) yarışmasının yeni sezonuna katılan İngiltere’nin eski futbolcusu Michael Owen’in kızı Gemma’yı anımsattı. Hayranlarının büyük bir bölümü Hollie’nin de Lova Island yarışmasına katılması gerektiğini savundu.

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Sosyal medyada 61 bin takipçisi bulunan Hollie, şu anda aylık 27.000'den fazla Spotify dinleyicisi tarafından takip edilen müzik kariyerini genişletmek için çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere
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