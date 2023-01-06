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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades inzivadan tam dönüş yaptı! Sadece göğüs uçlarını kapatan iç çamaşırıyla poz verdi

06.01.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en popüler yetişkin film yıldızları arasında gösterilen Lana Rhoades geçtiğimiz aylarda sosyal medya orucunu bozarak paylaşımlarının sayısını arttırmıştı. Hayranlarının inzivaya çekildiğine yönelik yorumlarının sonrasında Rhoades sond erece cesur bir paylaşımıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades inzivadan tam dönüş yaptı! Sadece göğüs uçlarını kapatan iç çamaşırıyla poz verdi

19 yaşındayken yetişkin film sektörüne adım atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rhoades, vajinal yapısındaki fiziksel bozukluk ve ruhsal anlamdaki çöküntü nedeniyle kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Yetişkin film sektöründen ayrılmasına rağmen hayranlarının sosyal medyada hayatını incelediği Rhoades kısa sürede 16.5 milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Sosyal medya hesaplarını aktif ve sürekli kullanmamasına rağmen Rhoades’in her paylaşımı takipçilerinin beğeni butonunu adeta çöketmesine neden oldu. Rhoades son olarak ise kırmızı bir iç çamaşırı takımıyla kameraların karşısına geçti.

“İNZİVADAN ÇIKTI”

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Geçtiğimiz yıllarda oğlu Milo’yu kocağına alan ancak çocuğunun babasının kimliğini gizli tutmayı tercih eden Rhoades, hamilelik ve doğum sürecini gözlerden uzak geçirmeyi tercih etmişti. Oğlunun doğumundan sonra da uzun bir süre sosyal medyadan uzak kalan Rhoades, son dönemde yeniden sosyal medyanın büyülü dünyasına hızlı bir adım atarak takipçilerini gönderi yağmuruna tuttu. Fenomen isim son olarak bir iç çamaşırı markasının çekimlerinden arka planı paylaştı. Rhoades’in son derece seksi kırmızı iç çamaşırı takımıyla verdiği poz hayranları tarafından “İnzivadan çıktı” şeklinde yorumlandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Rhoades’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten çok güzelsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Seni özlemiştik” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Lana Rhoades

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