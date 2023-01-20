Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sosyal medyayı salladı! Üstünü çıkartıp kameraya arkasını döndü

Yetişkin film sektörüne 19 yaşındayken adım atan ve 1 yıldan daha az süre çalışmasına rağmen geniş bir popülariteye kavuşan Lana Rhoades, vajinal yapısındaki fiziksel deformasyon ve ruh sağlığındaki bozulmalar nedeniyle kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını duyurmuştu. Geçtiğimiz yıllarda sektöre veda eden Rhoades’in attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak kendisine ait bir iç giyim markası kuran Rhoades, cesur pozlarıyla tasarımlarını Instagram hesabından tanıtmaya başladı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Geçtiğimiz yıllarda bebeğinin babasının kimliğini gizli tutarak oğlu Mlo’yu kucağına alan Rhoades, çocuğuyla zaman geçirmek için adeta kendi kabuğuna çekilmişti. Uzun süre sosyal medyadan uzak kalan Rhoades hayranlarıyla da herhangi bir etkileşime girmemişti. Oğlunun babasının kimliği gizlemesi nedeniyle gündeme gelen Rhoades, bu kez sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımla adından söz ettirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Rhoades’in paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Seni gerçekten özledik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz bir güzellik” yorumunu ekledi.