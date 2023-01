Bebeğinin babasını sır gibi saklıyor! “Bir gecede 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdim” demişti... Doğum yaptığını duyurdu

The Greek Freak sosyal medya adıyla bilinen Aliza Jane, geçtiğimiz aylarda 2020 yılında NBA takımı olan Phoenix Suns’un 7 oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ederek gündem yaratmayı başarmıştı. Fenomen isim,” Bir gecede 7 NBA oyuncusuyla cinsel ilişkiye girdim” itirafının sonrasında sosyal medyada hamilelik haberlerini açıklayarak kafaları karıştırmıştı. Bebeğinin babasının kimliğini gizli tutmayı tercih eden Jane, Instagram’dan yeni doğan bebeğinin fotoğrafını paylaşarak sevenlerine müjdeli haberi verdi.

“HAKKIMDAKİ HER ŞEY DEĞİŞTİ”

Bebeğinin fotoğrafını paylaşan Jane gönderisine, “Senin içimde büyüdüğünü öğrendiğim andan beri hakkımdaki her şey değişti.Bana güç verdin, bana umut verdin, sahip olduğum her soruya ve duaya cevap oldun. Kendimi sevebileceğimi asla bilmediğim bir düzeyde sevmemi sağladın ve seni anında bu dünyadaki her şeyden daha çok sevdim. Sana sarıldığım an, tamamlandığımı anladım, sen hayatım boyunca hasretini çektiğim kayıp parçamsın. Gördüğüm en mükemmel ve en güzel şey.Hala tamamen benim olduğuna inanamıyorum. Sen benim dünyadaki meleğimsin ve benim en büyük şansımsın, hayatımı sonsuza dek daha iyiye doğru değiştirdiğin için teşekkür ederim” notunu ekledi.