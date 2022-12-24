Sosyal medya fenomeni Francia James’i kimse durduramıyor! Ona bir türlü kış gelmedi... Tanga mayosuyla sörf yaptı

32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek sosyal medyada sınır tanımadığını gösterdi. Sık sık sosyal medyada iç çamaşırıyla çekilen pozlarını yayınlayan James yine hayranlarını şaşırtmadı. Fenomen isim cesur paylaşımlarının dozunu açtı ve gece saatlerinde sörf yaptığı anları paylaştı.

BEĞENİ REKORU KIRDI

Fenomen ismin sosyal medyadan gece sörfü yaptığı anlara ait paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Beğeni ve yorum yağmuruna tuttukları James’in gönderisi kısa sürede 200 bini aşkın beğeni topladı.

James’in güzelliğini öven yorumlarda sosyal medya kullanıcıları hem fikir oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Geceleri deniz her zaman daha güzel oluyor. Seninle ayrı güzel olmuş” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Fazla güzelsin” yorumunu yaptı.