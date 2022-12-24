Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Francia James’i kimse durduramıyor! Ona bir türlü kış gelmedi... Tanga mayosuyla sörf yaptı

Sosyal medya fenomeni Francia James’i kimse durduramıyor! Ona bir türlü kış gelmedi... Tanga mayosuyla sörf yaptı

24.12.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James Instagram yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olmayı başardı. Toplumsal normları ve sosyal medyanın tabularını yıkan ünlü isim bu kez tanga bikinisiyle gece sörfü yaptığı anları paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeni Francia James’i kimse durduramıyor! Ona bir türlü kış gelmedi... Tanga mayosuyla sörf yaptı

32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek sosyal medyada sınır tanımadığını gösterdi. Sık sık sosyal medyada iç çamaşırıyla çekilen pozlarını yayınlayan James yine hayranlarını şaşırtmadı. Fenomen isim cesur paylaşımlarının dozunu açtı ve gece saatlerinde sörf yaptığı anları paylaştı.

BEĞENİ REKORU KIRDI

1

Fenomen ismin sosyal medyadan gece sörfü yaptığı anlara ait paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Beğeni ve yorum yağmuruna tuttukları James’in gönderisi kısa sürede 200 bini aşkın beğeni topladı.

2

James’in güzelliğini öven yorumlarda sosyal medya kullanıcıları hem fikir oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Geceleri deniz her zaman daha güzel oluyor. Seninle ayrı güzel olmuş” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Fazla güzelsin” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Hayranları onu çok özlemişti! Makyajsız haliyle paylaştı

Hayranları onu çok özlemişti! Makyajsız haliyle paylaştı

 Çırılçıplak poz verip tüm dövmelerini sergiledi!

Çırılçıplak poz verip tüm dövmelerini sergiledi!

 Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdiHerkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi
Sokak lambasının tepesinde çırılçıplak!Sokak lambasının tepesinde çırılçıplak!
Göğüs uçları göründü diye siteden uzaklaştırılınca deliye döndü!Göğüs uçları göründü diye siteden uzaklaştırılınca deliye döndü!
Anahtar Kelimeler:
Francia James

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Böylesi şeytanın aklına gelmez! Kefen fotoğraflarını paylaşarak...

Böylesi şeytanın aklına gelmez! Kefen fotoğraflarını paylaşarak...

Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...

Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...

Olay paylaşım! Islak elbisesi vücuduna yapışınca...

Olay paylaşım! Islak elbisesi vücuduna yapışınca...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.