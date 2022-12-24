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Seçimi Noel Baba’nın bile aklını başından alır! Sosyal medya fenomeni Gabriella Fraia’nın Noel Baba kostümü nefesleri kesti

24.12.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Gabriella Faria Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adeta nefesleri kesti. Yeni yıla sayılı günler kala Noel coşkusunu takipçilerine yaşatmak isteyen Faria seçimiyle bir görene bir daha baktırdı. Faria’nın gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Seçimi Noel Baba’nın bile aklını başından alır! Sosyal medya fenomeni Gabriella Fraia’nın Noel Baba kostümü nefesleri kesti

Sosyal medyada yaklaşık 653 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Gabriella Faria hayranlarının aklını başından alacak cesur bir paylaşıma imza attı. Noel Baba kıyafetinin modern ve oldukça seksi bir yorumunu tercih eden Faria, transparan kıyafetinde göğüslerini elleriyle örtmeyi tercih etti.

“NOEL BABA’NIN YARDIMCISI”

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar hayranlarından tam not alan Faria gönderisine, “Noel Baba’nın yardımcısı” yorumunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları Faria’nın paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Noel için tek istediğim” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Noel Anne” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise “Gerçekten muhteşemsin” yorumuyla güzelliğini övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Noel Baba

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