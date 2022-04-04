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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’dan şaşırtan teklif! “Sevgilinizi gözetleyebilirim”

04.04.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı ve OnlyFans fenomeni olan Mia Khalifa, erkek arkadaşı Jhay Cortez’in konserini dinlemek için Meksika’ya gitti. Meksika’daki takipçilerine seslenen Khalifa, sosyal medyadan eğlenceye gideceği mekanın adını söyleyerek hayranlarından talep edenlerin erkek arkadaşlarını gözetleyebileceğini söyledi.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’dan şaşırtan teklif! “Sevgilinizi gözetleyebilirim”

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan isimlerden biri olan Mia Khalifa, ilginç paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eski yetişkin film yıldızı olan Khalifa, takipçilerinin erkek arkadaşlarını gözetlemeyi teklif etti ve bir muhbir olmaktan gurur duyacağını ifade etti. 27 milyon takipçisine gideceği mekanın adını söyleyen Khalifa, hayranlarına erkek arkadaşlarını takip edebileceğini açıkladı.

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“BEN BİR MUHBİRİM”

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Meksika’nın sahil beldesi olan Rosarito’da keyifli zaman geçiren ve sonrasında erkek arkadaşının konserine katılan Khalifa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çikolata yediği sırada ve sevgilisinin arka fonda şarkısı çalarken Khalifa, “Bu gece buradayım. İsteyenlerin erkek arkadaşını takip edebilirim. Ben bir muhbirim ve bunu severek yaparım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meksika Mia Khalifa
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