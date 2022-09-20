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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa gözyaşlarına engel olamadı! “Bu hafta her gece...”

20.09.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında yetişkin film sektöründen emekli olmasına rağmen dünyanın en popüler yetişkin film yıldızlarından biri Lübnan asıllı Amerikalı Mia Khalifa, sosyal medya hesabından ağladığı anların görüntülerini paylaştı. İngiltere seyahatinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Khalifa’nın gözyaşlarına engel olamadığı anlardaki itirafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa gözyaşlarına engel olamadı! “Bu hafta her gece...”

Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, rapçi Jhay Cortez'den ayrılmasının ardından dünya genelinde geniş çaplı bir seyahate çıkmıştı. Popüler tatil lokasyonlarını ziyaret eden Khalifa’in son rotası ise İngiltere oldu. 29 yaşındaki fenomen isim Londra’nın sembolü haline gelen kırmızı telefon kulübeleri gibi ikonik sembollerle fotoğraf çekilerek gezisinin en güzel yanlarını takipçileriyle paylaşmıştı. İngiltere gezisinin sonunda Khalifa, ağladığı birkaç videosunu yayınlayarak sevenlerini şaşırttı.

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“BU HAFTA HER GECE SEVİNÇTEN AĞLADIM”

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Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve takipçileriyle cesur pozlarını paylaşan Khalifa ağladığı anlara, “Bu hafta her gece sevinçten ağladım. Yaptıklarıma inanamıyorum ve paylaşımlarımla gurur duyuyorum. Bu çok iyi hissettiriyor” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları Khalifa’nın gönderisine yoğun ilgi gösterirken paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntüleme topladı. Bazı kullanıcılar fenomen isme övgü dolu yorumlar yaparken bazıları ise yaptıklarından dolayı eleştirmeyi tercih etti.

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sosyal medya Mia Khalifa
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