İşi herkesi şoke etti! “Erkekler penislerini değerlendirmem ve geri bildirim vermem için bana para ödüyor”

İtalyan sosyal medya fenomeni Valentina Bellucci, Las Vegas’a taşındıktan sonra ilginç bir kariyere imza attı. Yetişkinlere özel sahneleri yönetmeyi hayal eden Bellucci, “Her zaman cinselliğe ilgi duyan bir insandım. Kendi cinsel hayatım dışında diğer insanları da merak etmeye başladım. Sahnelerin çekim açıları ve insanların davranışlarını incelemek benim için ilgi çekiciydi. Bunu bir kariyere dönüştürmeye karar verdim” dedi.

“DÜRÜST GERİ BİLDİRİMLER YAPIYORUM”

Erkeklerin cinsel hayatlarında her zaman onaylanmaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Bellucci, “Erkekler penislerini değerlendirmem ve geri bildirim vermem için bana para ödüyorlar. Cinsellik anlarındaki fotoğraflarını gönderiyorlar. Ben de dürüst geri bildirim yapıyorum. Ne yazık ki erkekler boyut konusunda biraz takıntılı. Öğrenmek istedikleri tek şey boyutlarıyla alakalı durumlar” diye konuştu.



