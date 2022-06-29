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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, İbiza’daki tekne tatilinden kesitleri paylaştı! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

29.06.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, Londra ve Paris tatillerinden sonra erkek arkadaşı Jhay Cortez ile İspanya’nın yolunu tuttu. İspanya’nın İbiza adasında tatil yapan Khalifa, lüks teknesinden bikinili pozlarını paylaşarak takipçilerinden tam not aldı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, İbiza’daki tekne tatilinden kesitleri paylaştı! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yetişkin film sektörünün vahşileştiğini dile getirerek emekliliğe ayrıldığını söyleyen Khalifa, 29 yaşındaki erkek arkadaşı Porto Rikolu şarkıcı Jhay Cortez ile Avrupa gezisine çıktı. İkilinin Londra ve Paris’ten sonraki lokasyonu İspanya oldu. Sevilen çiftten Khalifa, İbiza’daki tekne tatilinden yaptığı paylaşımlarla bir anda popüler oldu.

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TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

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Geçtiğimiz hafta Avrupa turunun ilk ayağında 28 milyon Instagram takipçisiyle Londra’nın ünlü turist yerlerinden paylaşımlar yaptı. Londra’nın sonrasında İspanya’nın İbiza kentinde tatil yapmaya başlayan Khalifa, birbirlerinden farklı bikinili pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

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Sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni toplayan Khalifa, tam tarih vermese de bir süre daha tatiline devam edeceğini açıkladı.

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Sevgilisiyle tatilinden pozlarını yayınlayan Khalifa, eğlenceli anlarıyla takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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