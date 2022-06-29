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Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, bikini üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

29.06.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, Kıbrıs’taki tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Beden pozitifliği paylaşımlarıyla kadınların bedenleriyle barışık olmasını misyon edindiğini dile getiren Nall, yaz tatilinden üzeri çıplak bir fotoğrafını yayınladı.

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, bikini üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, 226 bin takipçisiyle Kıbrıs’taki tatilinden bir an paylaştı. Büyük beden model olarak kadınların belirli vücut ölçülerinde sıkıştırılmaması gerektiğini savunan ve kadınlar bedenlerini sevmeye teşvik eden Nall, otel odasından bir fotoğrafını paylaştı.

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SOSYAL MEDYADA BEĞENİLDİ

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Başındaki havluyla otel odasındaki şezlongunda otururken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Nall, bikini üstünü çıkarttı. Göğüslerini elindeki dergiyle örten Nall’in pozu sosyal medyada çok beğenildi.

Sosyal medya fenomeninin 5 binden fazla beğeni alan gönderisini takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Nall’in bedenini özgüvenli bir şekilde gösterdiği gönderisine bir kullanıcı, “Her zaman çok güzel, rüya gibi” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise, “Bu ikonik bir fotoğraf” yorumuyla Nall’in güzelliğini övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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