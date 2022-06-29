Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, bikini üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, 226 bin takipçisiyle Kıbrıs’taki tatilinden bir an paylaştı. Büyük beden model olarak kadınların belirli vücut ölçülerinde sıkıştırılmaması gerektiğini savunan ve kadınlar bedenlerini sevmeye teşvik eden Nall, otel odasından bir fotoğrafını paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİLDİ

Başındaki havluyla otel odasındaki şezlongunda otururken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Nall, bikini üstünü çıkarttı. Göğüslerini elindeki dergiyle örten Nall’in pozu sosyal medyada çok beğenildi.

Sosyal medya fenomeninin 5 binden fazla beğeni alan gönderisini takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Nall’in bedenini özgüvenli bir şekilde gösterdiği gönderisine bir kullanıcı, “Her zaman çok güzel, rüya gibi” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise, “Bu ikonik bir fotoğraf” yorumuyla Nall’in güzelliğini övdü.



