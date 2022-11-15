Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın elinin ayarı fena kaçtı! Favorilerini kesmek isterken kendisini yaraladı

29 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa 27.7 milyon takipçisiyle favorilerini tıraş ederken yüzünü kestiği anlara paylaşarak kendisiyle dalga geçmek için Instagram’ı seçti. Fenomen isim Instagram’ın hikayes bölümünden yüzünün yan tarafında bulunan küçük bir kesiği paylaştı. Paylaşımında aynanın karşısına geçen Khalifa, yüzünü yan tarafa çevirerek elmacık kemiğinin hemen alt kısmındaki küçük kesiği gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN GÖSTERDİ

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Lübnan asıllı Amerikalı eski yetişkin film yıldızı küçük bir kesiği işaret ederek “Ateşli kızlar favorilerini tıraş ediyor” notunu ekledi.

Dünya turuna mola vererek New York’tan paylaşım yapan fenomen isim daha öncesinde ise TikTok trendine uyarak kusursuz cilde sahip olmak için yaptığı pahalı bakım rutinlerinden söz etmişti.