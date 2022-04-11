Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sevgilisine öyle bir doğum günü sürprizi yaptı ki...

Eski yetişkin yıldız Mia Khalifa, sevgilisi Jhay Cortez’in doğum gününü kutlamak için Las Vegas’ta büyük bir parti organize etti. Gerçek adı Jesus Manuel Nieves Cortez olan Khalifa ilk olarak sevgilisinin konserini dinledi. İkili daha sonra Khalifa’nın hazırladığı organizasyon alanına yöneldi. Konser sırasında sahneye çıkan Khalifa ve Cortez’in öpüştüğü anlar hayranlarını heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Khalifa, sevgilisinin doğum gününü kutlamak için devasa ve üç katlı bir pasta hazırlattı. Pastayı üzeri çıplak bir garsonun getirmesi herkesi şaşırttı. Sevgilisinin doğum gününden eğlenceli bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Khalifa, “Doğum günün kutlu olsun aşkım” notunu ekledi.



