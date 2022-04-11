Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sevgilisine öyle bir doğum günü sürprizi yaptı ki...

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sevgilisine öyle bir doğum günü sürprizi yaptı ki...

11.04.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin yıldız Mia Khalifa, geçen yıl İsveçli nişanlısından ayrıldıktan sonra gönlünü Porto Rikolu rapçi Jhay Cortez’e kaptırmıştı. İkili ilişkilerini sosyal medyada hesabından yaptıkları paylaşımlarla hayranlarına gösterirken Khalifa, sevgilisi için özel bir doğum günü sürprizi hazırladı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sevgilisine öyle bir doğum günü sürprizi yaptı ki...

Eski yetişkin yıldız Mia Khalifa, sevgilisi Jhay Cortez’in doğum gününü kutlamak için Las Vegas’ta büyük bir parti organize etti. Gerçek adı Jesus Manuel Nieves Cortez olan Khalifa ilk olarak sevgilisinin konserini dinledi. İkili daha sonra Khalifa’nın hazırladığı organizasyon alanına yöneldi. Konser sırasında sahneye çıkan Khalifa ve Cortez’in öpüştüğü anlar hayranlarını heyecanlandırdı.

Daha fazla doğum günü hediyesi alabilmek için 35 kadınla sevgili olan Japon adam sosyal medyada ses getirdiDaha fazla doğum günü hediyesi alabilmek için 35 kadınla sevgili olan Japon adam sosyal medyada ses getirdi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

1

Khalifa, sevgilisinin doğum gününü kutlamak için devasa ve üç katlı bir pasta hazırlattı. Pastayı üzeri çıplak bir garsonun getirmesi herkesi şaşırttı. Sevgilisinin doğum gününden eğlenceli bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Khalifa, “Doğum günün kutlu olsun aşkım” notunu ekledi.

Kocasına doğum gününde üçlü ilişki hediye edince lezbiyen olduğunu fark ettiKocasına doğum gününde üçlü ilişki hediye edince lezbiyen olduğunu fark etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”
Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...
Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem olduTüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Akılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldİ

Akılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldİ

İlginizi Çekebilir

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.