Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, kızının doğumundan birkaç hafta sonra doğum kilolarından kurtulduğunu kanıtlayan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Yeni doğum yapmasına rağmen fit vücuduyla 15.1 milyon takipçisinin büyük bir bölümünden övgü toplayan Hembrow şimdi ise kızını emzirdiği anların bir fotoğrafını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya takipçileriyle doğum sürecinde yaşadıklarını paylaşan Hembrow, en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajsız ve günlük kıyafetleriyle objektiflerin karşısına geçen Hembrow kızıyla olan en özel anına, “Küçük böceğimi besliyorum” notunu ekledi.

Hembrow'un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı.



