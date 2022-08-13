Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

13.08.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sektörden kendi isteğiyle emekli olduğunu açıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Instagram hesabında yaklaşık 28 milyon takipçisi bulunan Khalifa, bu kez Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, gece yarısı yaptığı Twitter paylaşımında bir erkeğin yapabileceği en kötü şeyi açıklayarak takipçilerinin ilgisini topladı. Ünlü ismin paylaşımında, “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey ince bir altın zincir takmak” notunu ekledi.

Eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann, hayranına verdiği tavsiyeyle herkesi şoke etti! “Boyutu önemli değil”Eski yetişkin film yıldızı Lisa Ann, hayranına verdiği tavsiyeyle herkesi şoke etti! “Boyutu önemli değil”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

kapak yeni 7

Sosyal medya paylaşımının sonrasında Khalifa, kullanıcıların tepkileri topladı. Bazı kullanıcılar Khalifa’nın paylaşımı esprili bulduklarını dile getirirken bazıları ise maddi konularda şaka yaptığı için eleştiri oklarının yöneltti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Borçlarını ödemek için çocuğunu yabancılara 4 bin sterline satmaya çalışırken yakalandıBorçlarını ödemek için çocuğunu yabancılara 4 bin sterline satmaya çalışırken yakalandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bildiğiniz garsonları unutun! Sadece iç çamaşırı giyip...Bildiğiniz garsonları unutun! Sadece iç çamaşırı giyip...
Evlilik itirafı olay oldu! ''30 günlük seks mücadelesi...''Evlilik itirafı olay oldu! ''30 günlük seks mücadelesi...''
Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladıVajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Kümese girdiğinde şaşırdı! Tavuğu servet yumurtladı

Kümese girdiğinde şaşırdı! Tavuğu servet yumurtladı

Evlilik itirafı olay oldu! ''30 günlük seks mücadelesi...''

Evlilik itirafı olay oldu! ''30 günlük seks mücadelesi...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

İlginizi Çekebilir

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.