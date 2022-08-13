Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, gece yarısı yaptığı Twitter paylaşımında bir erkeğin yapabileceği en kötü şeyi açıklayarak takipçilerinin ilgisini topladı. Ünlü ismin paylaşımında, “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey ince bir altın zincir takmak” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımının sonrasında Khalifa, kullanıcıların tepkileri topladı. Bazı kullanıcılar Khalifa’nın paylaşımı esprili bulduklarını dile getirirken bazıları ise maddi konularda şaka yaptığı için eleştiri oklarının yöneltti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.



