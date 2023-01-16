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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, uyarılarıyla sosyal medyanın ilgisini çekti! “Milyonlarca kadın zarar görüyor”

16.01.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı olarak kısa sürede dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mia Khalifa, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla yine gündem yaratmayı başardı. Yetişkin film sektöründe tacize uğradığını dile getiren Khalifa, “Milyonlarca kadın zarar görüyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, uyarılarıyla sosyal medyanın ilgisini çekti! “Milyonlarca kadın zarar görüyor”

Yetişkin film sektöründe defalarca kez tacize uğradığını söyleyerek kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını dile getiren Mia Khalifa, kariyerini sosyal medya fenomenliği ile değiştirmişti. 29 yaşındaki Lübnan doğumlu fenomen isim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yetişkin film sektörüne ilişkin uyarılarda bulunarak bir kez daha gündeme geldi.

“GÜVENLİK SORUNU YAŞIYORUZ”

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Chloe Cherry’in yer aldığı bir podcaste Felicity Hunt’a yaptığı açıklamalardan sonra yetişkin film sektöründeki güvenlik durumuna dair bir tartışmanın fitili ateşlenmişti. Yetişkin film sektöründe yer alarak bir popülarite elde ettiğini itiraf eden Khalifa, “Kesinlikle ayrıcalıklı bir durum olduğunu kabul ediyorum. Ancak ihmal edilmemesi gereken bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü aslında milyonlarca kadın zarar görüyor. Güvenlik sorunu yaşıyoruz.” dedi.

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