Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, uyarılarıyla sosyal medyanın ilgisini çekti! “Milyonlarca kadın zarar görüyor”

Yetişkin film sektöründe defalarca kez tacize uğradığını söyleyerek kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını dile getiren Mia Khalifa, kariyerini sosyal medya fenomenliği ile değiştirmişti. 29 yaşındaki Lübnan doğumlu fenomen isim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yetişkin film sektörüne ilişkin uyarılarda bulunarak bir kez daha gündeme geldi.

“GÜVENLİK SORUNU YAŞIYORUZ”

Chloe Cherry’in yer aldığı bir podcaste Felicity Hunt’a yaptığı açıklamalardan sonra yetişkin film sektöründeki güvenlik durumuna dair bir tartışmanın fitili ateşlenmişti. Yetişkin film sektöründe yer alarak bir popülarite elde ettiğini itiraf eden Khalifa, “Kesinlikle ayrıcalıklı bir durum olduğunu kabul ediyorum. Ancak ihmal edilmemesi gereken bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü aslında milyonlarca kadın zarar görüyor. Güvenlik sorunu yaşıyoruz.” dedi.