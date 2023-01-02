Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid adeta eski günlerine geri döndü! Balkonda çırılçıplak verdiği poz olay yarattı

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid adeta eski günlerine geri döndü! Balkonda çırılçıplak verdiği poz olay yarattı

02.01.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin popüler yetişkin film yıldızlarından biri olan Riley Reid sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla takipçilerini adeta eski günlere götürdü. 31 yaşındaki ünlü isim kendi isteğiyle yetişkin film sektöründen emekli olduğunu açıkladıktan daha sakin bir hayatı tercih etti. Evlenip bir çocuk sahibi olan Reid, 1.8 milyon sosyal medya takipçisiyle uzun zaman sonra yarı çıplak pozunu paylaştı.

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid adeta eski günlerine geri döndü! Balkonda çırılçıplak verdiği poz olay yarattı

Yetişkin film yıldızı olarak ünlenen ve bir döneme damga vuran Riley Reid, kariyerinden kendi isteğiyle emekli olduğunu açıkladıktan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla buluşmaya devam etti. Yaşamını Pasha Petkuns ile birleştirdikten sonra adeta inzivaya çekilen Reid’in dönüşü muhteşem oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Reid, çırılçıplak balkona çıktı ve sabahlığını omuzlarından sarkıtarak kameraya arkası dönük bir şekilde poz verdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

kapak riley

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu cesur gönderisinde Reid, takipçilerinin yeni yılını kutlamayı ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Reid’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

İlginizi Çekebilir

“Çünkü ateşliyim” dedi! Paylaşımı olay yarattı

“Çünkü ateşliyim” dedi! Paylaşımı olay yarattı

 Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

 Küvette olay poz! Üzeri çıplak kaldı, arkasını dönünce...

Küvette olay poz! Üzeri çıplak kaldı, arkasını dönünce...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan tulumu nefesleri kesti! Dekoltesini kimse anlayamadıTransparan tulumu nefesleri kesti! Dekoltesini kimse anlayamadı
O repliği söylemeyi reddedince senaryodan çıkartıldıO repliği söylemeyi reddedince senaryodan çıkartıldı
84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Riley Reid

En Çok Okunan Trend Haberler

Gören inanmadı! Motora yarı çıplak binince...

Gören inanmadı! Motora yarı çıplak binince...

Küvette olay poz! Üzeri çıplak kaldı, arkasını dönünce...

Küvette olay poz! Üzeri çıplak kaldı, arkasını dönünce...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Resmen zengin oldu

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! Resmen zengin oldu

Dünya Kupası’nı kasıp kavurmuştu! Tanga mayosuyla jet ski yaptı

Dünya Kupası’nı kasıp kavurmuştu! Tanga mayosuyla jet ski yaptı

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.