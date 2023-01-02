Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid adeta eski günlerine geri döndü! Balkonda çırılçıplak verdiği poz olay yarattı

Yetişkin film yıldızı olarak ünlenen ve bir döneme damga vuran Riley Reid, kariyerinden kendi isteğiyle emekli olduğunu açıkladıktan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla buluşmaya devam etti. Yaşamını Pasha Petkuns ile birleştirdikten sonra adeta inzivaya çekilen Reid’in dönüşü muhteşem oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Reid, çırılçıplak balkona çıktı ve sabahlığını omuzlarından sarkıtarak kameraya arkası dönük bir şekilde poz verdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu cesur gönderisinde Reid, takipçilerinin yeni yılını kutlamayı ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Reid’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti.



