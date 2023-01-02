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"Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu” olarak tanınıyordu! Duşa girirken çekilen yarı çıplak pozunu paylaştı

02.01.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksikalı hava durumu sunucusu model Yanet Garcia, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla hayranlarının nefeslerini kesti. Duşa girmeden önce ayna karşısında çekilen yarı çıplak pozunu paylaşan Garcia’nın gönderisi Instagram’ın tüm tabularını yerle bir etti.

"Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu” olarak tanınıyordu! Duşa girirken çekilen yarı çıplak pozunu paylaştı

"Dünyanın en ateşli hava durumu sunucusu” olarak kabul edilen Yaner Garcia yeni yılın ilk günlerine hızlı bir giriş yaptı. Meksikalı hava durumu sunucusu Garcia yeni yıl kutlamalarına dahil olmadan önce küvette sadece tangasıyla poz verirken 14.8 milyon takipçisini heyecanlandırdı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma Garcia “2023’e hazırım” notunu ekledi.

KİMSE ONU DURDURAMADI

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Küvette verdiği yarı çıplak pozlarının sonrasında Garcia, bordo iç çamaşırı takımı ve topuklu ayakkabılarıyla balkonda üzüm yeni anlara ait görüntüler paylaştı. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasındaki hesabına gönderme yapan Garcia’nın paylaşımları hayranlarından tam not almayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meksika

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