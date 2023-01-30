Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid, ayna karşısında verdiği cesur pozları yürekleri hoplattı! Beğeni butonu çöktü

Yetişkin film yıldızı olarak tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Riley Reid yine sosyal medyada uslu durmadı. Sektörden kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıklayan Reid, sosyal medyada bir hayli aktif. Eşi Pasha Petkuns ile kendilerine ait bir giyim markası kuran ikiliden Reid, markasının sosyal medya hesabından seksi pozlar verdi. Ayna karşısına geçen Reid, eşofmanını kalçasından indirip tanga iç çamaşırıyla poz verdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN POZLAR

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Reid, limitleri zorlamayı ihmal etmedi. İlk olarak aynanın karşına yüzünü dönen Reid, eşofmanını indirerek iç çamaşırını gösterdi. Ardından ise aynaya arkasını dönerek kalçasını çıkarttı.

Sosyal medya kullanıcılarının adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Reid binlerce yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Reid’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti.