Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid, ev haliyle sosyal medyayı salladı! Çiçekli iç çamaşırıyla kameraya arkasını dönünce...

Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra Pasha Petkuns ile hayatını birleştirerek bir çocuk sahibi olan Reid, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle etkileşime devam ediyor. Son olarak kendisine ait bir giyim markası kurarak iş dünyasına adım atan Reid, bebeğinin uyuduğu sırada ev hallerini gösteren bir gönderi yayınladı. Reid’in paylaşımı kısa sürede beğeni topladı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya hesaplarından sıklıkla ev hallerine ve ailesine dair kesitlere yer veren Reid, geleneğini bozmadı. Salonundaki koltuğun önünde yere diz çökerek kameraya arkasını dönen Reid, çiçek desenli iç çamaşırı takımıyla gündem yarattı.

Elindeki br kutu oyununa ait kartlar bulunan Reid gönderisine, “Bebeğimiz uyurken zamanımızı nasıl geçirdiğimiz” notunu ekledi. Reid’in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplamayı başardı.