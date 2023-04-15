Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid mini elbisesiyle yere çömelip poz verdi! Beğeni butonu adeta çöktü

Bir dönemin popüler yetişkin film yıldızları arasında gösterilen ve asıl adı Ashley Mathews olan Riley Reid, kendi isteğiyle sektörden emekli olduğunu açıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada 2 milyon takipçisi bulunan Reid, eşi ve kızıyla yaşadığı mutlu hayatından sunduğu kesitlerin yanında cesur paylaşımlarına da imza atmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak mavi mini elbisesiyle çömeldiği bir pozunu paylaşarak hayranlarından tam not almayı başardı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken eski yetişkin film yıldızı Riley Reid, hayranlarının karşısına bu kez mini mavi elbisesiyle çıktı. Mavi ayakkabı ve çantasıyla kombinlediği elbisesiyle kamera karşısına geçen Reid’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.