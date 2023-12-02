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Eskişehir'de dehşet! Evinin bahçesine giren eski eniştesini tüfekle vurup öldürdü

02.12.2023 19:56 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de dehşet dolu anlar yaşandı. Esma S. evin bahçesine giren eski eniştesi Aydın Ercan'ı av tüfeğiyle vurdu. Gözaltına alınan Esma S., eski eniştesini bahçeye giren yabani hayvan sanıp da vurduğunu ileri sürdü.

Eskişehir'de dehşet! Evinin bahçesine giren eski eniştesini tüfekle vurup öldürdü

Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi'nde oturan Esma S., gece yarısı evinin bahçesine giren ablasının eski eşi Aydın Ercan'ı tüfekle vurdu. Komşuların ihbarıyla adrese gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan’ın yanında ise tüfek ile el feneri bulundu.

YABANİ HAYVAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP ATEŞ ETMİŞ!

Esma S. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Esma S., ilk ifadesinde evinin bahçe kapısında bir karartı gördüğünü ve yabani hayvan olduğunu düşünüp av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi.

Aydın Ercan'ın cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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