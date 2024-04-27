Pamukova'da feci kaza! Üniversitelileri taşıyan midibüs şarampole devrildi; 12 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde geziden dönen üniversiteliler feci bir kaza yaşadı. Kaza, saat 16.45 sıralarında Eskiyayla Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya yönüne ilerleyen, üniversite öğrencilerinin taşındığı N.K. yönetimindeki midibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen midibüste bulunan Sakarya Üniversitesi öğrencileri, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralandığı belirlenen 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan öğrencilerin Balıkesir Akçay'a gittikleri ve doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





