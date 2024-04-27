HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pamukova'da feci kaza! Üniversitelileri taşıyan midibüs şarampole devrildi; 12 yaralı

Pamukova'da feci kaza! Üniversitelileri taşıyan midibüs şarampole devrildi; 12 yaralı

27.04.2024 18:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, geziden dönen üniversite öğrencilerinin taşındığı midibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. Kazada 12 öğrenci yaralandı.

Pamukova'da feci kaza! Üniversitelileri taşıyan midibüs şarampole devrildi; 12 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde geziden dönen üniversiteliler feci bir kaza yaşadı. Kaza, saat 16.45 sıralarında Eskiyayla Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya yönüne ilerleyen, üniversite öğrencilerinin taşındığı N.K. yönetimindeki midibüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen midibüste bulunan Sakarya Üniversitesi öğrencileri, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralandığı belirlenen 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan öğrencilerin Balıkesir Akçay'a gittikleri ve doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen polis birinin topuğuna sıktı Adana’da bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen polis birinin topuğuna sıktı
Yer: Çin! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdiYer: Çin! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Kocaeli'deki görüntüler gündem olmuştu! İbrahim Efe, AK Parti'den istifa ettiKocaeli'deki görüntüler gündem olmuştu! İbrahim Efe, AK Parti'den istifa etti
Anahtar Kelimeler:
Pamukova kaza
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'ın golüne güzel gol dediği için kadro dışı bırakıldı!

G.Saray'ın golüne güzel gol dediği için kadro dışı bırakıldı!

Kocaeli'deki görüntüler gündem olmuştu! İbrahim Efe, AK Parti'den istifa etti

Kocaeli'deki görüntüler gündem olmuştu! İbrahim Efe, AK Parti'den istifa etti

Özgür Özel duyurdu! CHP'nin kazandığı belediyelerde başlayacak: Türkiye'de yeni bir çağ

Özgür Özel duyurdu! CHP'nin kazandığı belediyelerde başlayacak: Türkiye'de yeni bir çağ

Maliye İstanbul'daki işletmeleri kontrole başladı

Maliye İstanbul'daki işletmeleri kontrole başladı

Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti

Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti

Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna ziyaret!

Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna ziyaret!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.