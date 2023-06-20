Eskişehir'de iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, yabancı uyrukluyu evden polis çıkarttı

Eskşehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu A.E., iddiaya göre Uluzafer Caddesi’nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti. Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriyeli uyruk A.E.’ye saldırarak, darp etti. A.E.’nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı. Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede geniş güvenlik tedbiri alınarak, toplanan kalabalık dağıtıldı. Erkek çocuğu ve ailesi ise ifadeleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğü’ne götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Suriye uyruklu A.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

