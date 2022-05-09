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Eskişehir’de tüm etkinlikler 15 gün yasaklandı

09.05.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre açık alanlarda düzenlenebilecek her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Eskişehir’de tüm etkinlikler 15 gün yasaklandı

Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte, resmi kurumların yapacağı programlar dışındaki tüm etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı açıklandı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; 19 Mayıs 2022 günü yapılacak olan kutlamalar, resmi törenler, Valilik ve Kaymakamlıklarca, düzenlenmesi uygun görülenler ile siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb.), Eskişehir Valiliği'nin 09.05.2022 tarih ve 316 sayılı kararı ile 10.05.2022 tarihi saat: 00.01 ile 24.05.2022 tarihi saat: 24.00’a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır” denildi.

(DHA)

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