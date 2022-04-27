Cinsellik itirafıyla gündem olan Kelly Brook aradığı aşkı buldu! Evlilik sinyali

Ünlü model Kelly Brook aradığı aşkı 37 yaşındaki Jeremy Parisi'de buldu. Uzun süredir aşk yaşayan ünlü model sevgilisiyle ilişkisi hakkında zaman zaman yaptığı itiraflarla gündeme geliyordu. Brook son olarak "Kilo verdikten sonra cinsel ilişki hayatımız canlandı. Kilo verdiğinde kesinlikle daha fazla ilişkiye girmek istiyorsun" demişti.

Erkek arkadaşının kıvrımlı kadınlardan hoşlandığı söyleyen model başından geçen 4 nişanlanmadan sonra artık evlilik için hazır olduğunu da söyledi.

Kelly Brook açıklamasında "Bana ayak uydurabilecek birini buldum" diyerek evlenebileceğini söyledi.





