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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanı! Hızır ve Meryem boşanıyor mu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 06.05.2018 23:42 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde, Ekrem Ünal'a 'Bu iş senin kontrolünden çıktı. Sen Hızır'ı öldürmeden senin bir masan olamaz' sözleriyle Hızır'ı hedef gösteriyor. Düşmanlarıyla büyük bir mücadelenin içine giren Hızır'a bir darbe de eşinden geliyor. Meryem Hızır'a boşanmak istediğini söylüyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanı! Hızır ve Meryem boşanıyor mu?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 8 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek olan 102. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde, Ekrem Hızır planını Ünal'a anlatarak 'Bu iş senin kontrolünden çıktı. Sen Hızır'ı öldürmeden senin bir masan olamaz' diyor.

'HAZIRLAN BOŞANIYORUM'
Meryem ise eşi Hızır'ı ayarak, 'Hazırlan boşanıyorum' diyor. Meryem'in bu hareketi karşısında yıkılan Hızır'ın 'Meryem'siz yaşamaya alışmaktansa kimsesiz yaşamaya alışırım' sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Meryem'in hayatı yine tehlikeye giriyor ve Hızır'ın düşmanlarının hedefi haline geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir.

Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir.Diğer tarafta Fikret pusuya düşmüştür. Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordur.

Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret edecektir.


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