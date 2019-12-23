Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. yeni bölüm fragmanı! Deniz Çakır geri mi dönüyor? EDHO'da Meryem sürprizi!

ATV'de 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Meryem Çakırbeyli sürprizi yaşanıyor. Ailesine söz veren Hızır, bir daha Meryem'i üzmeyeceğini söylüyor.

EDHO'da 3 sezon boyunca Meryem Çakırbeyli karakterini canlandıran Deniz Çakır, iki sezon önce kendi isteğiyle diziden ayrılmıştı. EDHO'da senaryo gereği yurt dışında olan Meryem'in geri dönmesiyle Deniz Çakır'ın da yeniden diziye katıldığı iddia edildi. Ancak dizide Hızır'ın eşi Meryem rolünü Deniz Çakır'ın mı yoksa başka bir oyuncunun mu canlandıracağı ise henüz belli olmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.