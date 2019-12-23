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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. yeni bölüm fragmanı! Deniz Çakır geri mi dönüyor? EDHO'da Meryem sürprizi!

DİZİ HABERLERİ  | 23.12.2019 01:21 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153. yeni bölüm fragmanı dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. EDHO'nun yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli'nin yurt dışına giden eşi Meryem geri geliyor. Hızır'ın "Size söz veriyorum. Bir daha Meryem'i üzmeyeceğim" sözü dikkat çekiyor. Meryem'i karşısında gören Hızır'ın yüzü gülüyor. Peki EDHO'dan 3. sezon finalinde ayrılan Deniz Çakır diziye geri mi dönüyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. yeni bölüm fragmanı.

ATV'de 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Meryem Çakırbeyli sürprizi yaşanıyor. Ailesine söz veren Hızır, bir daha Meryem'i üzmeyeceğini söylüyor.

EDHO'da 3 sezon boyunca Meryem Çakırbeyli karakterini canlandıran Deniz Çakır, iki sezon önce kendi isteğiyle diziden ayrılmıştı. EDHO'da senaryo gereği yurt dışında olan Meryem'in geri dönmesiyle Deniz Çakır'ın da yeniden diziye katıldığı iddia edildi. Ancak dizide Hızır'ın eşi Meryem rolünü Deniz Çakır'ın mı yoksa başka bir oyuncunun mu canlandıracağı ise henüz belli olmadı.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır.

Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.

Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta
Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır.

Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.

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