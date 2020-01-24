Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sanem Çelik EDHO'ya böyle geri dönüyor

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5 haftalık aranın ardından merakla beklenen 154. bölümüyle, 28 Ocak Salı akşamı ekranlara geri dönüyor. Son bölümde Hızır, yurt dışında olan eşi Meryem'in ölüm haberini almıştı. Yeni bölümde Çakırbeyli ailesi Meryem'i son yolculuğuna uğurluyor. Fenomen diziden önceki yıl ayrılan Sanem Çelik de, yeni bölümde Ceylan karakteriyle yeniden rol almaya başlıyor.

TUFAN HIZIR'A MEYDAN OKUYOR!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır'ın yanına gelen Tufan, "Sen artık yolun sonuna geldin Hızır. Senin için de benim için de yas bitti. Artık kim kimi vurursa" sözleriyle tehdit ediyor. Hızır ise bu reste, "Ölmekten korktuğumuz bir yola çıksaydık eğer sonumuz burası olmazdı" sözleriyle yanıt veriyor.

Diğer yandan ise İlyas, Hızır'a kendilerine gelen bir teklifi açıklıyor. İlyas'ın "İran derin devletinin yıl verdiği adamlar. Bizim onlar için silah ve mühimmat üretmemizi istiyorlar. Eğer biz anlaşma yapmazsak Tufan yapacak" sözleri dikkat çekiyor.