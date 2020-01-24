Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sanem Çelik EDHO'ya böyle geri dönüyor

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5 haftalık aranın ardından merakla beklenen 154. bölümüyle, 28 Ocak Salı akşamı ekranlara geri dönüyor. Son bölümde Hızır, yurt dışında olan eşi Meryem'in ölüm haberini almıştı. Yeni bölümde Çakırbeyli ailesi Meryem'i son yolculuğuna uğurluyor. Fenomen diziden önceki yıl ayrılan Sanem Çelik de, yeni bölümde Ceylan karakteriyle yeniden rol almaya başlıyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır'ın yanına gelen Tufan, "Sen artık yolun sonuna geldin Hızır. Senin için de benim için de yas bitti. Artık kim kimi vurursa" sözleriyle tehdit ediyor. Hızır ise bu reste, "Ölmekten korktuğumuz bir yola çıksaydık eğer sonumuz burası olmazdı" sözleriyle yanıt veriyor.
Diğer yandan ise İlyas, Hızır'a kendilerine gelen bir teklifi açıklıyor. İlyas'ın "İran derin devletinin yıl verdiği adamlar. Bizim onlar için silah ve mühimmat üretmemizi istiyorlar. Eğer biz anlaşma yapmazsak Tufan yapacak" sözleri dikkat çekiyor.
şkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 153. son bölümünde herkesi duygulandıran anlar yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 3. sezon sonunda veda eden Meryem rolündeki Deniz Çakır'ın diziye geri dönüp dönmediği merak konusu olmuştu.
Havaalanında Türkiye'ye geri dönen oğlu Ömer'i karşılayan Hızır, Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrendi. Meryem Çakırbeyli'den gelen acı haber Çakırbeyli ailesini yıktı. Ömer annesinin dün sabah vefat ettiğini söyledi. Meryem'in tabutu ise uçaktan indirildi.
Hızır ve Çakırbeyli ailesi aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölüm finalinde ise, Hızır ve Meryem'in duygusal sahneleri yeniden ekrana geldi.
EDHO'da Hızır'ın oğlu Ömer rolünü oynayan Can Bartu Aslan, yeniden diziye döndü. Deniz Çakır'ın ise EDHO'ya yeniden geri dönmeyeceği ise kesinleşmiş oldu.
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