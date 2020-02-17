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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Boran öldü mü? Mustafa Üstündağ EDHO'dan ayrıldı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 17.02.2020 01:37 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 157. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde, Çakırbeyliler'in adamı Boran tuzağa düşüyor. Bicolar, Boran'ı kaçırarak paraların ve Nasuh' yerini öğrenmek istiyor. Bicolar Çakırbeyliler'in mekanının önüne Boran'ı atıp kaçıyor. Peki EDHO'da Boran öldü mü? Mustafa Üstündağ diziden ayrılıyor mu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 18 Şubat Salı ekrana gelecek olan 157. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Mustafa Üstündağ'ın canlandırdığı Boran karakteri büyük bir tuzağın içine düşüyor. EDHO'nun fragmanında 'Öldürdüler babamı reis. Kıydılar' sözleri dikkat çekiyor. EDHO'da Boran'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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SEMA ÖZTÜRK EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A VEDA EDİYOR

EDHO'nun yeni bölümünde Alparslan'ın avukatı Damla karakteri de ölerek diziye veda edecek. Sema Öztürk'ün canlandırdığı Damla karakteri Altan'ın tuzağına düşüyor ve öldürülüyor.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir. Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.

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