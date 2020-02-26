Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. son bölüm izle! Tekin öldü mü? Boran'dan Hızır'ı yıkan plan! EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 25 Şubat Salı akşamı 158. son bölümüyle nefesleri kesti. EDHO son bölümde düşmanlarını bitirmek için harekete geçen Çakırbeyliler, Tufan, Nasuh ve Bicolar'ın liderinin toplantı yapacağı mekanı öğrenince pusu kurdu.

TEKİN'E NE OLDU?

Dürbünlü tüfeklerle pusu kuran Çakırbeyliler, toplantı bitince mekandan dışarı çıkan düşmanlarını vurmak üzereyken beklenmedik bir olay yaşandı. Hızır'dan habersiz şekilde plan yapan Boran ve Tekin, aynı mekana saldırı düzenlediler. Hızır'ın planı suya düşerken, Tekin'in ise ağır yaralandığı görüldü. Boran, Tekin'in vurulduğunu görünce büyük şok yaşadı. EDHO'da Tekin'in ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 159. yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir. En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet'in kabullenemeyeceği bir durumdur bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırtacaktır. Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek olacaktır. Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvayacaktır.

