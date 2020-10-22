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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır'ın kovduğu Alpaslan kendi ekibini kuruyor!

22.10.2020 22:15 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 169. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde kendisinden habersiz iş yaptığı için Hızır Çakırbeyli'nin aileden kovduğu Alpaslan artık kendi yolunda ilerliyor. Alpaslan kendisi gibi kovulan Şahin Ağa'dan da destek alarak yeni bir masanın başına oturuyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. yeni bölüm fragmanı.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 27 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek olan 169. yeni bölümüne Alpaslan'ın değişimi damga vuracak.
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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır.

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İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar. Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.

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