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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. son bölüm finalinde Behzat öldü mü? Yaman'dan şok saldırı! Emir Benderlioğlu EDHO'dan ayrıldı mı?

04.11.2020 02:31 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 3 Kasım Salı akşamı 170. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Yaman Korkmaz, Behzat Façalı'nın otomobiline saldırı düzenletti. Aracının içinde kurşunların hedefi olan Behzat kanlar içinde kaldı. Behzat'ın yanına ise İlyas koştu. Peki EDHO'da Behzat öldü mü? Behzat'ı canlandıran Emir Benderlioğlu EDHO'dan ayrıldı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 170. son bölüm finalinde şoke eden bir olay yaşandı.Yaman Korkmaz'ın adamları Behzat Façalı'ya arabada pusu kurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Emir Benderlioğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, EDHO Behzat öldü mü? Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı?

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 10 Kasım Salı ekrana gelecek olan 171. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.

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Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

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Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir.

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Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır.

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Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

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