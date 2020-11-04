Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. son bölüm finalinde Behzat öldü mü? Yaman'dan şok saldırı! Emir Benderlioğlu EDHO'dan ayrıldı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3 Kasım Salı akşamı ekrana gelen 170. son bölüm finalinde şoke eden bir olay yaşandı.Yaman Korkmaz'ın adamları Behzat Façalı'ya arabada pusu kurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Emir Benderlioğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, EDHO Behzat öldü mü? Emir Benderlioğlu diziden ayrıldı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 10 Kasım Salı ekrana gelecek olan 171. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.

Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.