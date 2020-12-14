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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da masada Alpaslan için ölüm kararı çıkıyor!

14.12.2020 01:53 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 176. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında şte EDHO yeni bölüm fragmanında Hızır ve Bahar'ın ilişkisi Ceylan'ı kızdırıyor. Diğer yandan ise Alpaslan kaçırdığı Yavuz'u sorguluyor. Masada yapılan oylamada ise Alplaslan'ın öldürülmesi kabul ediliyor. Hızır ise İlyas'a "Ölmek istemiyorsanız oradan çıkmayın" talimatı veriyor. Diğer yandan Hızır Ali ise Yaman ve çevresin saldırı hazırlığı yapıyor.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 15 Aralık Salı ekrana gelecek olan 176. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde masada Alpaslan'ın hayatıyla ilgili oylama yapılıyor. İlyas ise Hızır'ı arayarak "Alpaslan'ın ölümüne oylama 7'ye 5" diye bilgi veriyor.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister.

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Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.

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Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır.

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Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır.

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Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

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Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır.

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Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.

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