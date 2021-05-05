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  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. son bölüm final sahnesi! EDHO'da Hızır Çakırbeyli, Rıdvan'a karşı büyük savaşı başlattı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. son bölüm final sahnesi! EDHO'da Hızır Çakırbeyli, Rıdvan'a karşı büyük savaşı başlattı

05.05.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Tipi'nin ölümünden sonra Hızır Çakırbeyli ailesini koruma altına aldı. Diğer yandan ise Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden Façalı ile Çakırbeyli aileleri arasında gerginlik yaşandı. Final sahnesinde ise Hızır Çakırbeyli, Rıdvan'a savaş başlattı. Hızır, Rıdvan'ı görüntülü arayarak akrabasını öldürdü.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 4 Mayıs Salı akşamı 193. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölüm final sahnesinde Hızır Çakırbeyli "Radovan bütün sülaleni sen dahil böyle geberteceğim. Daha önce söylediğim gibi seni en sona bırakacağım" sözleriyle Rıdvan'a meydan okudu.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.

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Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar.

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İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

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Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar.

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Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren Yaman Korkmaz, bu kez tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana yapar.

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Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür.

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Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar.

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