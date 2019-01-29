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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 29.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

atv’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim katıldı.

Medyaradar’ın haberine göre; ünlü oyuncu Alper Kut, bundan böyle EDHO dizisinde yer alacak. Başarılı oyuncu en son "Kanatsız Kuşlar" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" dizilerinde boy göstermişti.

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ALPER KUT KİMDİR?
1962 doğumlu oyuncu Alper Kut Veteriner Fakültesi’nde eğitim almış daha sonra İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış ancak bu dönemde Tiyatro Bölümü’nüde kazandığı için kariyer tercihini tiyatro’dan yana kullanmıştır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu Alper Kut mezuniyetin ardından Bakırköy Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır.

2012 senesinde kendisi gibi tiyatro oyuncusu Devrim Yakut ile evlenmiştir. Yeni dönemde İçimdeki Fırtına dizisinde rol alan Alper Kut Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ekran severler tarafından özellikle Kurtlar Vadisi Pusu’da canlandırdığı Baron karakteri ile tanınmaktadır.

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