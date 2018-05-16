Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ekrem ve Reha öldü mü? Mesut Akusta EDHO'dan ayrıldı mı?

ATV'nin femonen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali yaklaştıkça her bölümde bir isim daha veda ediyor. Düşmanları tek tek ortadan kaldıran Hızır Çakırbeyli'nin bu defaki hedefinde ise ezeli düşmanı Ekrem vardı. Çakırbeyliler futbol takımı oyuncuları kılığına girerek Ekrem'in kaldığı otele girdiler ve ani bir baskında tüm adamlarını öldürdüler. Karşısında Çakırbeyliler'i gören Ekrem büyük bir şok yaşadı. Daha sonra ise odaya gelen Hızır kafasından tek kurşunla vurarak Ekrem'i öldürdü. Böylece dizinin önemli isimlerinden olan ünlü oyuncu Mesut Akusta da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 103. bölümde veda etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekrem’in maşası olarak ölüm saçan Kudret, yaptığı ilk eylemle, Tipi’nin canından can almıştır. Dayısının ölümüne neden olan herkesten intikamını alana kadar da durmaya niyeti yoktur. Ekrem’den sonra Cia’nın kontrolünde icraatlarına devam edecek olan Kudret’i durdurmak için harekete geçen Şahin Ağa ise yaptığı planla oğlu Reha’yı ölüm sırasında başa taşıdığını tahmin bile edemez. Üst üste yaşanan ölümlerin ardındaki gizli isim olarak bilinen Ünal’ın, taraf seçmekten başka şansı kalmamıştır. Kendi hayatını devam ettirebilmek için Hızır’ın hayatına son vermesinin şart olduğunun artık o da farkındadır. Her yaşanan kayıpla bir kere daha darmadağın olan Çakırbeyliler, ne pahasına olursa olsun sevdiklerine yaşatılan acıların hesabını sormaya karalıdırlar. Bunun için çok ince bir oyun kurmakla uğraşırlarken, artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Şahin Ağa’nın herkesten habersiz bir plan yapıp, kendini tehlikeye atabileceği akıllarına gelmez.

