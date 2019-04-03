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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Fahri öldü mü? Kenan Çoban ayrıldı mı? EDHO 131. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.04.2019 02:48 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölüm final sahnesinde dizinin hayranlarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Hızır'la çay içen Fahri dışarısını kontrol etmek için çıktığında bıçaklı saldırıya uğradı. Karnından bıçaklanan Fahri yere düşerken, Hızır ise saldırganı vurdu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Fahri'ye ne oldu? Fahri öldü mü? Kenan Çoban EDHO'dan ayrıldı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2 Nisan Salı ekrana gelen 131. son bölümü nefesleri kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas Akif'in kapısına dayandı. İlyas, Alpaslan'ın hayatının tehlikede olduğunu öğrenince Zeki'yi vurmaktan vazgeçti. Alpaslan'a kendisine restoranda saldırı düzenlendi. Ünal ise Zeki'nin yerini söylemesi karşılığında Mesut'a önemli bir teklif yaptı.

Diğer yandan ise Hızır ise masadakilere kurşun sıkıldığı için Ünal Kaplan'a çok sert çıktı. Hızır'ın Ünal Kaplan'ı tehdit ederek, 'Masamdaki adamlara sıkıyorlardı lider. Vaad ettiğin hiç bir şeyi gerçekleştirmedin. Aldıklarını geri vermezsen seni çok zor duruma düşürürüm. Faturayı da sana keserler' demesi dikkat çekti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Akif'in evini baskına giden Çakırbeyliler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. En çok İlyas'ı yaralayacak olan bu karşılaşma, Akif'in ölümü üzerine yapılan planların da bozulmasına sebep olur. Akif'le olan hesabı kapatamamalarının bir diğer sebebi ise Alparslan'ın yine herkesten gizli yaptığı planlardır. Fedailerin bir numaralı adamı ile buluşmak üzere gittiği yemekte, sevdiği kadının hain olduğunu söyleyen bir notla karşılaşan Alparslan'ın öfkesini dindirmek kolay olmayacaktır.

Başına gelenlere karşılık masa üyelerine savaş açan Zeki Sivri, sokakları kan gölüne çevirmeleri için dostlarına haber uçurur. Ünal Kaplan ise, masasındakilere düzenlenen suikastların önüne geçemezse liderliğine zarar geleceğini bildiğinden Mesut ile pazarlığa oturacaktır. Bu pazarlık sonucunda Zeki'nin adresini elde edemezse Hızır'ın tehditlerinin lafta kalmayacağının da farkındadır.

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