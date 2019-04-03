Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Fahri öldü mü? Kenan Çoban ayrıldı mı? EDHO 131. son bölüm izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2 Nisan Salı ekrana gelen 131. son bölümü nefesleri kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas Akif'in kapısına dayandı. İlyas, Alpaslan'ın hayatının tehlikede olduğunu öğrenince Zeki'yi vurmaktan vazgeçti. Alpaslan'a kendisine restoranda saldırı düzenlendi. Ünal ise Zeki'nin yerini söylemesi karşılığında Mesut'a önemli bir teklif yaptı.

Diğer yandan ise Hızır ise masadakilere kurşun sıkıldığı için Ünal Kaplan'a çok sert çıktı. Hızır'ın Ünal Kaplan'ı tehdit ederek, 'Masamdaki adamlara sıkıyorlardı lider. Vaad ettiğin hiç bir şeyi gerçekleştirmedin. Aldıklarını geri vermezsen seni çok zor duruma düşürürüm. Faturayı da sana keserler' demesi dikkat çekti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif'in evini baskına giden Çakırbeyliler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. En çok İlyas'ı yaralayacak olan bu karşılaşma, Akif'in ölümü üzerine yapılan planların da bozulmasına sebep olur. Akif'le olan hesabı kapatamamalarının bir diğer sebebi ise Alparslan'ın yine herkesten gizli yaptığı planlardır. Fedailerin bir numaralı adamı ile buluşmak üzere gittiği yemekte, sevdiği kadının hain olduğunu söyleyen bir notla karşılaşan Alparslan'ın öfkesini dindirmek kolay olmayacaktır.

Başına gelenlere karşılık masa üyelerine savaş açan Zeki Sivri, sokakları kan gölüne çevirmeleri için dostlarına haber uçurur. Ünal Kaplan ise, masasındakilere düzenlenen suikastların önüne geçemezse liderliğine zarar geleceğini bildiğinden Mesut ile pazarlığa oturacaktır. Bu pazarlık sonucunda Zeki'nin adresini elde edemezse Hızır'ın tehditlerinin lafta kalmayacağının da farkındadır.

